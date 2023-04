Successivamente il cadavere è stato trasferito a Potenza in vista dell'autopsia, disposta dalla Procura della Repubblica, per fare definitivamente luce sulle cause della morte del. L'esame ...... turista 21enne in bici travolto e. Il conducente dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/...è arrivata accogliendo il ricorso proposto dalla concorrenza sconfitta - ossia il Centro......catturata dai forestali e rinchiusa nel recinto del Casteller a Trento dopo aver aggredito e... Gian Marco Prampolini, si spinge inoltre ad annunciare di avere persino 'il contatto con un...

Medico ucciso in Basilicata, fermato un uomo per l'omicidio di Lorenzo Pucillo. «Lite per ragioni di vicinato» ilmattino.it

Un uomo è stato fermato dai Carabinieri, su ordine della Procura della Repubblica di Potenza, perché ritenuto responsabile dell'omicidio di Lorenzo Pucillo, medico sociale ...Un uomo è stato fermato dai Carabinieri, su ordine della Procura della Repubblica di Potenza, perché ritenuto responsabile dell'omicidio di Lorenzo Pucillo, medico sociale del Picerno (quadra della se ...