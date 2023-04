...sociale del Picerno che milita in serie C lo scorso 21 marzo. Il corpo dell'uomo era stato ... In un primo momento, gli inquirenti avevano ipotizzato che Pucillo fosse stato travolto eda ...Successivamente il cadavere è stato trasferito a Potenza in vista dell'autopsia, disposta dalla Procura della Repubblica, per fare definitivamente luce sulle cause della morte del. L'esame ......casa sarebbe stato proprio un tentativo di costruire un alibi per il 22enne che avrebbela ... "Inoltre - aggiunge Netti - illegale della procura è arrivato a queste conclusioni partendo ...

Medico ucciso in Basilicata, fermato un uomo per l'omicidio di Lorenzo Pucillo. «Lite per ragioni di vicinato» ilmattino.it

Secondo gli inquirenti, è stato ucciso lo scorso 21 marzo nelle stesse campagne di Pescopagano, anche se il cadavere del medico fu trovato il giorno seguente. In un primo momento si era ipotizzato che ...Un mese di indagine, ora la svolta: c’è un fermo per l’ omicidio di Lorenzo Pucillo, medico sociale del Picerno, squadra di calcio di Serie C. I carabinieri, su ordine della procura di Potenza, hanno ...