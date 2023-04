Mattanza Allegri | insulti anche a Zhang! Attesi provvedimenti ? TS

Leggi su inter-news

(Di venerdì 28 aprile 2023) Clamorosa sfuriata di Maxa telecamere spente nel post di Inter-Juventus. Il tecnico bianconero, senza un apparente motivo, ha insultato gran parte della dirigenza dell’Inter, compreso Steven Zhang. Si attende la decisione del Giudice Sportivo LA SFURIATA ?nel post di Inter-Juventus. L’allenatore bianconero è andato in escandescenze al fischio finale del match di San Siro, che ha decretato l’eliminazione della sua squadra dalla Coppa Italia. Nel ventre dello stadio ha praticamente insultato quasi tutta la dirigenza nerazzurra. Non solo Baccin e Marotta, maZhang. Dopodiché è rientrato nel proprio spogliatoio sfuriandocontro i suoi giocatori dicendogli di dare tutto da qui a fine campionato per non far andare l’Inter in Champions League. Si attende la decisione del ...