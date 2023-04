Matrimonio a prima vista 10 | parla Mattia | «Non mi sono mai sentito attratto da Giulia Un mio errore? Potevo essere più assertivo»

(Di venerdì 28 aprile 2023) Nella suainterdopo la fine del programma di Real Time,Benedetto ripercorre con Vanity Fair la sua esperienza, ragionando su quello che avrebbe potuto fare di diverso per far funzionare le cose con

Tra l'altro Ossini, che ora vive ad Ascoli Piceno dopo ilcon una imprenditrice locale, ... malgrado gli ingredienti diqualità, la pasta inquadrata alla fine delle telecamere era un ...Nel trailer mostrato al pubblico si vede DiCaprio a caccia dell''oro nero', il suocon ... Ecco le immagini: Classifiche consigliate I film da vedere I film da vederedi morireLo chef che si è ritrovato a risollevare le sorti di una squallida paninoteca Nellastagione ... Quando nel taxi trova un telefono con una romanticissima proposta di, decide di ...

Matrimonio a prima vista 10: l'ultima puntata rivela cosa non ha funzionato in questa edizione Vanity Fair Italia

Nella sua prima intervista dopo la fine del programma di Real Time, Mattia Benedetto ripercorre con Vanity Fair la sua esperienza, ragionando su quello che avrebbe potuto fare di diverso per far funzi ...La 19enne in un luogo protetto, il pm indaga i parenti. La vittima: “segregata, genitori, zia e nonna mi picchiavano a turno e mio padre ha minacciato di tagliarmi la gola” ...