Masters 1000 Madrid 2023 | strepitoso Arnaldi | sconfitto Ruud | è al terzo turno

(Di venerdì 28 aprile 2023) Fantastico successo per Matteoneldi: superate le qualificazioni ed eliminato al primoBenoit Paire, il numero 105 del mondo si impone anche sulla quarta forza del ranking Casper. 6-3 6-4 il punteggio finale in favore del nostro portacolori, che vola così aldella prestigiosa manifestazione iberica e ottiene la miglior vittoria della sua carriera: prima di oggi, infatti, il 22enne di Sanremo non aveva mainessuno al di sopra dell’83esima posizione del ranking. Il suo prossimo rivale sarà Jaume Munar, contro cui il computo dei precedenti recita 1-1: 6-2 7-5 per lo spagnolo nel Challenger di Perugia 2022, 6-3 6-4 per l’azzurro nel recentissimo ATP 500 di Barcellona. Dopo due ...

Matteo Arnaldi non smette di stupire al Madrid Open . Dopo la prima vittoria in carriera in un, il 22enne di Sanremo si è qualificato al terzo turno grazie al successo contro il n. 4 al mondo Casper Ruud , battuto in due set con lo score di 6 - 3, 6 - 4 in un'ora e 33 minuti di ...

