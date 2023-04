Masters 1000 Madrid 2023 | Musetti si fa sorprendere da Hanfmann | il tedesco si impone in due set

(Di venerdì 28 aprile 2023) Lorenzoesce di scena al secondo turno del torneodi. Il tennista toscano, ampiamente al di sotto dei suoi soliti ritmi, viene sconfitto in due set da Yannickmediante il punteggio di 4-6 6-7(3); ora per ilsarà derby contro Oscar Otte. Si tratta di una nuova sconfitta per l’azzurro contro il teutonico, esattamente come tre anni fa, quando Lorenzo era ancora giovanissimo. TABELLONE MONTEPREMI PRIMO SET – L’inizio di partita è sicuramente favorevole adche sembra più centrato e riesce a sfruttare anche il posizionamento diche è troppo remissivo e lascia tanto campo al suo avversario. Ilbrekka Lorenzo nel quarto game e riesce a portarsi avanti ...

Continua la favola di Matteo Arnaldi al torneo di Madrid. Dopo la prima vittoria in carriera in un, il 22enne di Sanremo si è qualificato al terzo turno grazie al successo contro il norvegese Casper Ruud ( n.4 del mondo), battuto in due set con il punteggio di 6 - 3, 6 - 4 in un'ora e ...Teatro della diatriba è stato, stavolta, il campo di Madrid , dove sta andando in scena il quartodella stagione. La situazione è degenerata in uno dei tanti momenti clou di una partita ...Arnaldi, proveniente dalle qualificazioni, approdato così al terzo turno del quartodella stagione. Da lunedì, inoltre, entrerà per la prima volta nella Top 100 del ranking Atp. Arnaldi, ...

Eugenie Bouchard in campo al Madrid Mutua Open: la canadese ha gli obiettivi chiari per il suo futuro nonostante le difficoltà riscontrate negli ultimi mesi ...Il 22enne di Sanremo regala una grande sorpresa superando il norvegese Ruud, numero 4 del mondo. Adesso affronta lo spagnolo Munar, già battuto la settimana scorsa a Barcellona ...