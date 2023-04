Marzia Capezzuti uccisa dopo sevizie e schiavitù | la giustizia grazie a Chi l’ha visto

(Di venerdì 28 aprile 2023)è una ragazza di 29 anni. Ha dei grandi occhi blu che guardano il cielo da una casa-famiglia in cui è ospite nella periferia di Milano. Per la sua condizione d’invalidità percepisce una pensione di circa mille euro al mese. Nel 2017 conosce un ragazzo di cui s’innamora. E da Milano si trasferisce a Pontecagnano, in provincia di Salerno, anche se la sua famiglia, con cui ha rapporti contrastanti, non vuole. Ma con Antonio le cose cambiano presto econosce Alessandro, un ragazzo tossicodipendente. Nel 2019, l’uomo, 41 anni, muore di overdose esi ritrova da sola. Sua cognata, Barbara Vacchiano, una donna di 45 anni con 4 figli di cui due minori e il suo ultimo compagno, Damiano Noschese, di 37, le dicono che può continuare a stare da loro. Ma da quel momento la ragazza è costretta a ...

Sono due coniugi, Damiano Noschese e Mariabarbara Vacchiano , e uno dei figli minorenni della coppia, i tre arrestati per l' omicidio di, 29enne milanese scomparsa da Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, nel mese di marzo 2022. E, adesso, a ' Chi l'ha Visto ' Anna Vacchiano, la figlia di Barbara dichiara: '...Anzi, molti - tra cui tanti partecipanti al gruppo Facebook Verità e Giustizia per- hanno segnalato diverse volte le condizioni in cui la giovaneviveva. Tante domande, poche ...È la figlia di Barbara Vacchiano e la sorella del minorenne arrestato per l'omicidio della 29enne, il cui cadavere fu trovato in un casolare abbandonato nella zona di Pontecagnano - ...

Omicidio Marzia Capezzuti, in un video le sevizie e gli abusi fatti dagli amici del 15enne arrestato ilmattino.it

La trasmissione Chi l’ha visto per prima è andata a Pontecagnano, in casa Vacchiano/Noschese, perché Marzia, fino al 25 novembre scorso, era solo una ragazza scomparsa ...Nell’ordinanza ricostruita la tragica storia di Marzia Capezzuti: la ragazza manipolata, soggiogata, depredata sistematicamente della pensione ...