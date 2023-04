Marzia Capezzuti marchiata a fuoco con le iniziali di Barbara Vacchiano | la figlia che ha denunciato | ' Siamo tutti orchi'

Sono due coniugi, Damiano Noschese e Mariabarbara Vacchiano , e uno dei figli minorenni della coppia, i tre arrestati per l' omicidio di, 29enne milanese scomparsa da Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, nel mese di marzo 2022. E, adesso, a ' Chi l'ha Visto ' Anna Vacchiano, la figlia di Barbara dichiara: '...Anzi, molti - tra cui tanti partecipanti al gruppo Facebook Verità e Giustizia per- hanno segnalato diverse volte le condizioni in cui la giovaneviveva. Tante domande, poche ...È la figlia di Barbara Vacchiano e la sorella del minorenne arrestato per l'omicidio della 29enne, il cui cadavere fu trovato in un casolare abbandonato nella zona di Pontecagnano - ...

Marzia Capezzuti, il racconto dell'orrore. I testimoni: «Capelli strappati e denti spezzati, dormiva nell'urina» Corriere

