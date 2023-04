Martinez | «Nel contratto c’è scritto che in caso di promozione in Serie A resto al Genoa»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 28 aprile 2023) Josep, portiere del, ha parlato a Il Secolo XIX-Genova del momento dello squadra e del suo futuro in rossoblù Josep, portiere del, ha parlato a Il Secolo XIX-Genova. PAROLE – «Le azioni che nascono dai miei piedi? È quello che fa la squadra. Se la squadra gioca così, io posso farlo.mai altre squadre non giocano in questo modo perché non hanno la qualità o la mentalità per farlo. Se abbiamo la fortuna di andare inA, dobbiamo continuare con questa mentalità: ci può dare buoni risultati alla lunga. Se vorrei rimanere? Nelc’èche indial. Questo è il mio obiettivo».