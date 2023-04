Marracash | svelata line-up ufficiale di ‘Marrageddon’

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 28 aprile 2023) Per suo primo festival rap l'artista due show. A Milano Salmo, Fabri Fibra, Shiva e Paky, a Napoli Lazza, Geolier, Madame, Marra + Guè (In Santeria) Dopo il successo del tour nei palazzetti,scalda in motori per, il primo festival rap dell’artista, che tra 5 mesi celebrerà il percorso che il genere ha fatto negli anni. Due gli show cheha voluto mettere in piedi per suonare live la sua musica assieme ad altri artisti e amici, come una grande festa che unisca Milano e Napoli. Oggiha svelato la-updegli artisti che si esibiranno nel corso dei due appuntamenti, il 23 settembre a Milano all’Ippodromo Snai La Maura e il 30 settembre a Napoli all’Ippodromo di Agnano., direttore artistico del festival, ha ...