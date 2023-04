Mark Zuckerberg nega di voler abbandonare il Metaverso | svelati nuovi chatbot dotati di un corpo

(Di venerdì 28 aprile 2023)ha smentito le voci che parlano di un abbandono delda parte di Meta e ha presentatoagenti di intelligenza artificiale(AI) simili ai, madi forme e corpi. Dopo l’annuncio, le azioni di Meta sono salite del 12%. Il CEO di Metaha chiarito come non cambierà il nome dell’azienda solo per includere le fatidiche lettere A.I.ha dichiarato: Si è sviluppata la narrazione secondo cui ci staremmo allontanando dal concentrarci sulla costruzione delspostando la nostra attenzione sull’AI. Quindi voglio solo dire in anticipo che non è esatto, stiamo lavorando ormai da anni sulla costruzione di Meta e semplicemente ci concentreremo su entrambi i ...

A Menlo Park, dopo aver rallentato con i progetti di metaverso, oraspinge il pedale sull'intelligenza artificiale generativa, promettendo di portarla in Facebook, Instagram e ...'Il rapporto Oxfam', ha detto nella intervista a Fox News , 'mostra che i miliardari che esistevano all'inizio della pandemia, persone come Bill Gates,, Jeffrey Bezos, Bloomberg, ecc, ...I ricavi del colosso disono saliti nel primo trimestre per la prima volta in quasi un anno, segnando un aumento del 3% a 28,65 miliardi. E per i tre mesi in corso sono attesi in una ...

Meta, Mark Zuckerberg scarica il metaverso e lo elenca tra i rischi operativi. Il titolo apre a +14,5% Milano Finanza

Oggi andremo a vedere da più vicino tre importanti aziende e la situazione delle loro azioni: Meta, Tesla e Microsoft.Grazie a previsioni migliori delle stime del mercato. Zuckerberg, continuiamo a crescere e diventiamo più efficienti (ANSA) ...