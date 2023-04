Maneo Nexi | “Dopo l’estate il SoftPos per gestire incassi da smartphone” 

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 28 aprile 2023) Un Soft pos che consente ai commercianti di accettare pagamenti direttamente dallo smartphone, ovunque essi siano. È la novità che, la PayTech attiva in Europa, presenteràla prossima estate. Ad annunciarlo a “Nova” Vanessa, Head of Marketing POS disottolineando che “ilè la grande disruption di quest’anno, la nuova soluzione che presenteremola prossima estate, per professionisti, artigiani e tutti coloro che lavorano in mobilità, perché consente di inserire un’applicazione per accettare pagamenti digitali e quindi dil’incasso ovunque essi siano, senza essere vincolati a un punto cassa in più”. Dalla ricerca realizzata da Bva Doxa per, spiega, “emerge che i nostri esercenti, ...