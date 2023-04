Maltempo in arrivo nel weekend | 1° Maggio con l’Italia sott’acqua

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 28 aprile 2023) Previste piogge alluvionali al Nord-Ovest, dove cadranno fino a 150 litri di acqua per ogni metro quadrato Ultime ore di sole sulcon l’anticiclone africano che regala al nostro Paese solo una breve tiepida fase stabile: nelcambierà tutto nuovamente con un brusco peggioramento del meteo tra domenica e martedì 2. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, prevede l’di un’intensa perturbazione nordatlantica già da domenica, con le prime avvisaglie domani sera sul Nord-Ovest: potremo avere addirittura 1 metro di neve fresca oltre i 1900 metri sulle Alpi occidentali con quantitativi di pioggia che non si vedevano da mesi sul siccitoso settore nordoccidentale. Un’ottima notizia contro l’estrema crisi idrica che attanaglia in particolare Piemonte e Valle d’Aosta da più di 2 anni. Nel ...