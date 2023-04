(Di venerdì 28 aprile 2023) Non ci sono prove sufficienti per confermare le accuse disessuali e adescamento, ma abbastanza a sostegno della. Sono queste le conclusioni delle indagini de Consiglio di ...

Il consiglio ha deciso quindi che Mangia sarà temporaneamente sospeso dalla partecipazione a qualsiasi attività calcistica afino a quando non si iscrive a un corso sui confini professionali, ...il ct Devis Mangia: il comunicato . L'indiscrezione: Mangia accusato di molestie sessuali . Il precedente in Romania e non solo di Devis Mangia . Cosa rischia Devis Mangia: indagini in ...Il consiglio ha deciso quindi che Mangia sarà temporaneamente sospeso dalla partecipazione a qualsiasi attività calcistica afino a quando non si iscrive a un corso sui confini professionali, ...

Malta sospende l’ex c.t. Mangia: “condotta impropria, non molestie” La Gazzetta dello Sport

Il comunicato della Federcalcio isolana: non ci sono le prove per le accuse di molestie sessuali e adescamento. Per tornare ad allenare dovrà seguire un corso sui confini professionali ...Il Consiglio di salvaguardia della Federcalcio maltese ha notificato la decisione in relazione ai reclami che erano stati mossi contro l'ex allenatore della nazionale, Devis Mangia. Il board non ha tr ...