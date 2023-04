Malore per Bonelli in Aula alla Camera | sospesa la seduta

(Di venerdì 28 aprile 2023) Mancamento tra i banchi di Montecitorio per il deputato dei Verdi, che poi è stato accompagnato prima in infermeria e poi al Gemelli per ulteriori accertamenti

Attimi di preoccupazione durante la seduta di oggi che è stata sospesaundi Angelo Bonelli che aveva appena finito la sua dichiarazione di voto. Immediato l'intervento dei sanitari e dei ...BONELLI IN AULA - Pochi minuti dopo essere intervenuto nelle dichiarazioni di voto sul Def, il verde Angelo Bonelli ha accusato unin aula. Il presidente della Camera Lorenzo ...Il deputato al Policlinicoulteriori accertamenti Angelo Bonelli ha accusato oggi unin aula alla Camera , pochi minuti dopo essere intervenuto nelle dichiarazioni di voto sul Def . Il presidente della Camera Lorenzo ...

Camera, malore in Aula per Angelo Bonelli: il presidente Fontana sospende la seduta Open

