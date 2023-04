Males torna all’Inter? La decisione del Basilea sul riscatto

(Di venerdì 28 aprile 2023) Darianterminerà a giugno il prestito biennale al. Gli svizzeri hanno l’opzione per riscattarlo d– Darianera stato mandato in prestito dall‘Inter alnel dal febbraio 2021, dopo l’esperienza al Genoa. Questo giugno il prestito con diritto diterminerà. Il club svizzero si trova quindi davanti a una: se riscattarlo o meno. La stagione del centrocampista è stata più che positiva. Finoraha collezionato 39 presenze, condite da 10 gol e 12 assist (vedi focus). Numeri che motivano la volontà deldi acquistare il giocatore.– La volontà è già qualcosa, rimane però da trovare un accordo tra le due società. Secondo ...

