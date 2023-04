Magistratura e separazione delle carriere? Il terrore dei giudici moralizzatori

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il fatto che le formazioni militanti del potere giudiziario reagiscano con forza, e a volte scompostamente, all'ipotesi che si dia finalmente corso a una riforma del sistemadei magistrati, ha una spiegazione che si aggiunge a quelle di più immediata percezione (il regime conventi colare tra accusatori e giudicanti, la tendenziale compiacenza del giudizio in favore del collega che accusa, eccetera). E la spiegazione aggiuntiva, ma determinante, è questa: che ladei magistrati attenta alla funzione che essi - non tutti, ovviamente, ma una buona quota di quelli che pretendono di rappresentarli- hanno creduto di dover esercitare e di fatto hanno esercitato specie negli ultimi decenni, vale a dire una funzione di “tutela sociale” e moralizzatrice che non c'entra ...

... evidenzia che il 38% dei partecipanti non ha alcuna fiducia nella. Secondo gli ... responsabile e imparziale e salvaguardando ladei poteri." I tempi non sono ancora maturi per ...Poi ci si focalizzerà su quelle riforme più impegnative:delle carriere, prescrizione ... come ha ribadito Sisto, dovrà vedere impegnate su uno stesso tavolo l'avvocatura, lae ...Nei programmi del ministro, per la fine dell'anno si dovrà intervenire sulladelle ... sia necessario salvaguardare l'autonomia e l'indipendenza dellainquirente dal potere ...

Si terrà venerdì 28 aprile 2023 (dalle ore 9.00 alle ore 19.00) presso l’Hotel Cicerone in Roma, a pochi passi dalla Cassazione, l’AMI, Associazione degli ...ROMA – Si terrà a Roma il primo confronto tra magistrati e avvocati sulla riforma Cartabia. Ad organizzarlo è l'AMI (Associazione Avvocati Matrimonialitsi Italiani) ...