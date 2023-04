Maggioranza boccia Def | Meloni condanna

(Di venerdì 28 aprile 2023) Per la premier è un "Brutto scivolone". Corsa contro il tempo questa mattina alla Camera per nuova votazione. M5s: "Vada subito a riferire al Quirinale". Pd: "totale inadeguatezza del governo" - Per ...

Per la premier è un "Brutto scivolone". Corsa contro il tempo questa mattina alla Camera per nuova votazione. M5s: "Vada subito a riferire al Quirinale". Pd: "totale inadeguatezza del governo" - Per ...vedi anche Def, si torna in Parlamento per votare scostamento di bilancio FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Politica Def, Camerascostamento bilancio. Pd - M5s:...Pnrr non è problema" FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Politica Def, Camerascostamento bilancio. Pd - M5s:incapace Dopo il no di Montecitorio, le opposizioni sono ...

Def: maggioranza sotto alla Camera. nuovo voto venerdì mattina. Meloni: brutto scivolone ma il ... Il Sole 24 ORE

“Questo flop in aula dimostra l’inconsistenza e l'inadeguatezza di una maggioranza attaccata con la colla, che per loro è la brama di potere”. Intervistato da La Stampa, Francesco Boccia, capogruppo d ...Da Montecitorio è arrivato il no alla risoluzione di maggioranza: servivano 201 voti, ne sono mancati sei. Un Consiglio dei ministri lampo ha approvato una nuova relazione, all'esame della Camera dei ...