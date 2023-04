Maggie Moores | Jon Hamm e Tina Fey nel trailer della nuova detective comedy

(Di venerdì 28 aprile 2023) Una commedia con elementi tipicamente thriller per la coppia inedita composta dae Fey. Screen Media ha diffuso ilufficiale diMoore(s),che vede protagonisti JonFey. Ilillustra essenzialmente la trama principale del film, che si concentra sul capopolizia Jordan Sanders, interpretato da, mentre cerca di districarsi in una situazione particolare in cui due donne di nomeMoore sono state uccise a distanza di una settimana l'una dall'altra. L'indagine porta a un sorprendente mix tra commedia, azione e intrighi. Il film è stato diretto da John Slattery, noto per aver interpretato Roger Sterling Jr. in Mad ...

Maggie Moore(s): Jon Hamm e Tina Fey nel trailer della nuova ... Movieplayer

The dark comedy hits theaters on June 16. The only thing worse than one mysterious murder is two of them. In the upcoming Maggie Moore(s), Jon Hamm and Tina Fey work through a case with an odd ...