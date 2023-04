Madrid | impresa di Arnaldi | Ruud ko Eliminato Musetti

- Straordinariadi Matteo Arnaldi. L'azzurro, numero 105 al mondo, batte il norvegese Casper Ruud nel secondo turno degli Atp di, al termine di una gara giocata senza alcun ...... il derby in finale di FA Cup contro i cugini del Manchester United, ancora il Realnella ...sul tetto d'Inghilterra e soprattutto d'Europa un popolo che spera di ripetere l'incredibile...Per l'italiano si tratta della settima vittoria in otto match disputati trae Barcellona, la conferma di un momento da favola: "Non so cosa dire - ammette - A Barcellona ho giocato molto bene, ...

Arnaldi fa l'impresa a Madrid: battuto Ruud. Musetti eliminato la Repubblica

Grandissima impresa di Matteo Arnaldi nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2023. Sulla terra rossa spagnola, l’italiano classe 2001 (n.105 al mondo) gioca una partita straordinaria contro uno ...Ai trentaduesimi di finale dell'ATP Madrid 2023 c'è da registrare la bellissima vittoria di Arnaldi su Ruud e la sconfitta di Musetti.