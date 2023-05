Ma il sito del ministero del Turismo | al di là di Open to meraviglia | è sicuro?

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 28 aprile 2023) Non aveva torto l’ex ministro della Transizione Digitale Vittorio Colao quando, ancora in carica, parlava della necessità di intervenire sui siti della pubblica amministrazione a livello di sicurezza, visto che il 90% di questi ultimi non poteva considerarsi. Ovviamente, quando si fa un’affermazione del genere e la si presenta all’opinione pubblica si pensa sempre che una percentuale così significativa possa essere dovuta al fatto che molti portali della PA abbiano bisogno di interventi per sanare situazioni granulari. Non si pensa – o non si dovrebbe pensare – che i problemi possano essere evidenti e strutturali. Eppure, i ripetuti attacchi DDos che hanno colpito diversi siti di diversi ministeri italiani (da maggio del 2022 in poi, soprattutto, quando hanno avuto forte risonanza vista la situazione di guerra ibrida, che occupa anche il cyberspazio, che stiamo ...