“Ma è una notizia fantastica” Michelle Hunziker | la scoperta dai corridoi Mediaset

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 28 aprile 2023)meravigliosa per, che ha saputo qualcosa di importante da. Una comunicazioneper la conduttrice televisiva, la quale sta già vivendo un periodo da incorniciare a livello personale. Il 30 marzo scorso è infatti nato il nipote Cesare Augusto, frutto dell’amore tra la figlia Aurora Ramazzotti e il compagno Goffredo Cerza. Domenica 30 aprile festeggeranno tutti insieme il primo mese di vita del piccolo, ma intanto per lei le gioie arrivano anche dal lavoro.non può che festeggiare una decisione rilevante di, che ha deciso di puntare fortemente su di lei. I telespettatori, quasi superfluo dirlo, sono al settimo cielo per questa news rilanciata dal sito Lanostratv. Quest’ultimo è ...