L' uomo che prova a entrare nella villa di Berlusconi urlando papà | papà

Leggi su europa.today

(Di venerdì 28 aprile 2023) Ha cercato di irrompereSan Martino di Silvio, ad Arcore,", ma è stato fermato e bloccato. Protagonista dell'episodio un 48enne che in passato sarebbe stato in cura per problemi psichiatrici. L'è arrivato con la sua Bmw X2 ai cancelli della...