L’unico imputato è morto | archiviato il caso dell’incidente in autobus che costò la vita a 7 studentesse italiane in Erasmus

(Di venerdì 28 aprile 2023) Sulle strade di Freginals, in Spagna, nel 2016 morirono 13 studenti, tra i quali sette ragazzetra i 22 e i 25 anni, per un incidente stradale: l’a bordo del quale viaggiavano si era ribaltato, finendo fuori carreggiata. La presidente del Tribunale numero 1 di Tortosa, in provincia di Tarragona, hail: un atto scontato, visto che, l’autista, Santiago Rodrìguez Jiménez, èper cause naturali a inizio mese. La sua responsabilità penale è estinta, ma i giudici hanno sottolineato come per le famiglie delle vittime sia possibile ancora intentare causa civile nei confronti dei suoi eredi. Accusato di 13 omicidi colposi e 42 casi di lesioni colpose, per Jiménez la richiesta del pm era di 4 anni. ...