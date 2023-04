Lunedì 1 maggio convocato il Cdm per varare il decreto che porta il nome della Festa dei lavoratori

(Di venerdì 28 aprile 2023) - Appuntamento simbolico e ambizioso per riscrivere, nei 30 articoli del provvedimento, le misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

- Appuntamento simbolico e ambizioso per riscrivere, nei 30 articoli del provvedimento, le misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoroDall'altra, le misure contenute nel decreto Lavoro, che il Consiglio dei ministri affronterà il prossimo. "Ci preoccupa il fatto che il Primosi approvi in decreto che fa arretrare i ...Archiviati gli impegni europei, la 36ª giornata si gioca (per ora) da venerdì 19 a22. Come detto, gli orari esatti degli impegni di Roma e Juventus restano da valutare. Tutto ...