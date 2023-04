Lukaku scalda i motori per Inter-Lazio | obiettivo conferma

(Di venerdì 28 aprile 2023) Romelu, dopo la prestazione da migliore in campo con doppietta contro l’Empoli,per. Tanto della suain vista della prossima stagione passa anche dai gol e dalla prestazione contro i biancocelesti.– La prima condizione fondamentale per la permanenza all’anche la prossima stagione di Romeluè, senza ombra di dubbio, la qualificazione alla prossima Champions League. Di cui tanto dipenderà dadi domenica. Un vero e proprio scontro diretto che, in caso di vittoria nerazzurra, permetterebbe di accorciare ulteriormente non solo sul quarto posto, ma anche sul secondo occupato attualmente da biancocelesti. ...

Intanto si scalda l'asse Londra - Milano: i dirigenti del Chelsea dovrebbero presto volare in Italia per incontrare quelli dell'Inter, al fine di discutere del futuro di Romelu, il cui prestito scade a ... oltre alle vicende giudiziarie fuori dal campo, si prepara per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter, che avrà a disposizione Romelu graziato dal presidente della Figc.

È terminata ieri la 31a giornata di Serie A, si riparte già venerdì alle 18.30 con il nuovo turno di campionato. Lukaku scalda quindi i motori in vista del ritorno di Coppa Italia, grazie alla grazia concessagli da Gabriele Gravina. Il belga inizia a mostrare una condizione atletica ottimale.