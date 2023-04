Luciano Ligabue “Riderai” | video e testo

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il Liga è tornato! Fuori ora ovunque “” (Warner Music Italy), il nuovo singolo di, che anticipa l’album di inediti in uscita in autunno. Il nuovo singolo diScritto dae prodotto dallo stessoinsieme a Fabrizio Barbacci, “” vuole essere un promemoria messo lì a ricordarci di sorridere o sbellicarci, comunque ridere delle nostre ansie eccessive e di farlo prima del tempo previsto. Quante volte ci siamo sentiti dire che un giorno rideremo delle nostre preoccupazioni? Questo brano vuole ricordarci come di alcune cose forse non rideremo mai, certo, ma di tutto il resto conviene farlo il prima possibile. IlÈ online da ora anche il ...

Arriva oggi, venerdì 28 aprile, Riderai , il nuovo singolo che anticipa l'album di inediti di, la cui uscita ufficiale è fissata per il prossimo autunno. Un brano che ieri il cantante emiliano ha suonato per la prima volta dal vivo a Roma , durante il concerto a sorpresa a ...L'appuntamento romano e quello milanese sono l'occasione per 'scaldare i motori' in vista dei due grandi eventi negli stadi che vedrannoprotagonista nel mese di luglio: il 5 luglio ...

