Lucca | telecamera nel bagno delle studentesse di una scuola Sequestrata dalla polizia

(Di venerdì 28 aprile 2023) In corso indagini per capire quali immagini abbia ripreso, e se sono stai fatti dei filmati, inoltre per risalire a chi può averla installata

In corso indagini per capire quali immagini abbia ripreso, e se sono stai fatti dei filmati, inoltre per risalire a chi può averla installata ...Scoperta una microcamera nel bagno riservato alle studentesse. È successo nella scuola superiore Itis Fermi di Lucca dove questa mattina è intervenuta la ...