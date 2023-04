Loveri e Condorelli a Sant’agata de’Goti per l’International Jazz Day

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 28 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDomenica 30 aprile ore 20.00 in occasione delDay l’Associazione Blu’S APS e Informazione Cultura e Spettacolo organizzano un concerto con il Duo Paolo– Pietro. L’evento si svolgerà all’interno delle Antiche Cantine Mustilli in via dei Fiori 20. Al concerto farà seguito una Jam Session con i musicisti presenti, numerose le partecipazioni previste, La direzione artistica dell’evento è curata da Maurizio Chiantone, il coordinamento organizzativo è affidato a Paolo Russo. Il programma si baserà soprattutto su composizioni originali ditratte soprattutto dal CD edito in Belgio Paolotrio featuring Pietro“3+1”, nonché sulla musica che rappresenta ...