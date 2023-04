Lotto | doppia super vincita nel salernitano

(Di venerdì 28 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIlregala unaa Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, dove un fortunato giocatore, grazie a due giocate con i numeri 9-28-38-85 e 9-28-78-85, è riuscito a centrare due terni sulla ruota nazionale da 118.750 euro ciascuno, per un totale di 237.500 euro. E’ quanto riporta l’agenzia di stampa specializzata ‘Agimeg‘. La Campania è comunque stata la grande protagonista dell’ultima estrazione a Napoli sono stati centrati due terni identici, con i numeri 43-47-89, sulla ruota del capoluogo campano che hanno regalato vincite, rispettivamente, per un valore di 47.500 euro e 23.750 euro. I 13.500 euro vinti a Pozzuoli si piazzano al quinto posto della Top Ten del concorso di ieri sera. Infine, i 9mila euro vinti a Cercola chiudono la serie di grandi vincite ...

Ilregala unasuper vincita a Capaccio Paestum , in provincia di Salerno, dove un fortunato giocatore, grazie a due giocate con i numeri 9 - 28 - 38 - 85 e 9 - 28 - 78 - 85, è riuscito a ...Basta polemiche, il 25 aprile non è una festa di parte ma una festa di tutti". E' questo, in sintesi, lo spirito che ha guidato rappresentanti istituzionali di centrodestra come il viceministro ...... alla presentazione dei lavori della circonvallazione ferroviaria di Trento (3 A). Questo ... consta di un tracciato di 13 chilometri, con 10,6 chilometri di tunnel con una configurazione a...

Lotto, doppia super vincita a Capaccio Paestum (SA). La Campania ... AGIMEG

Maxi vincita al Lotto a Capaccio Paestum. La dea bendata bacia la tabaccheria Cammarano di Giampiero Cammarano ...Il Lotto regala una doppia super vincita a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, dove un fortunato giocatore, grazie a due giocate con i numeri 9-28-38-85 e 9-28-78-85, è riuscito a centrare due ...