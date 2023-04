Lotta Under 17 | a Ostia i Campionati Italiani nel week end

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 28 aprile 2023)– Da domani, sabato 29, fino a domenica 30 aprile, il PalaPellicone diospiterà i17 diin una due giorni in cui potremo scoprire i campioni del futuro. Saranno in gara tutti e tre gli stili, dieci categorie di peso ciascuno, con un totale di circa 300 giovanitori pronti a darsi battaglia per il titolo nazionale di classe. Sabato 29 sarà il turno della femminile e della greco romana, mentre domenica 30 solcherà le materassine lalibera maschile. In entrambi i giorni si inizierà alle 10:00.