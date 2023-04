Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies stanotte in tv | orario | canale e diretta streaming gara 6 NBA 2022 2023

Leggi su sportface

(Di venerdì 28 aprile 2023) Nella nottata italiana i Losdi LeBron James andranno a caccia della semifinale di Conference nel match contro i, valevole per6 del primo turno dei playoff NBA. Un incontro cruciale che potrebbe consegnare il passaggio del turno al club californiano, avanti 3-2 nella serie. Ja Morant e compagni, invece, hanno l’ultima chance per agguantare il pareggio e portare tutto a7. La partita andrà in scena alle ore 4:30 della notte tra venerdì 28 e sabato 29 aprile e sarà trasmessa intv su Sky Sport NBA; losarà affidato a Sky Go e NOW. SportFace.