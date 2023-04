(Di venerdì 28 aprile 2023) Milano, 28 apr. (Adnkronos) - Per incompatibilità con il ruolo da sottosegretario, Vittoriodirà addio aldella Lombardia, in cui è stato eletto lo scorso febbraio. "a breve, appena mi chiedono che cosa voglio fare", dice il critico d'arte all'Adnkronos, dopo la convocazione della prossima riunione dell'aula di Palazzo Pirelli, che tra i punti all'ordine del giorno ha proprio "l'accertamento della causa di incompatibilità sollevata dalla giunta delle elezioni nei confronti del consigliere Vittorioche ricopre anche l'incarico di sottosegretario di Stato alla Cultura". "Appena hanno discusso, mi scrivono e gli rispondo", dice, che non esclude però una partecipazione a quella che si preannuncia come la sua ultima seduta da consigliere ...

Vittoriodeve decidere: o consigliere dellao sottosegretario alla Cultura. Nella prossima riunione del consiglio regionale è previsto l'accertamento della causa di incompatibilità sollevata ...allora sceglie Arpino per diventare sindaco, di un borgo di poco più di 7.000 abitanti in ... del Mag di Riva del Garda e della Gypsotheca del Canova e consigliere regionale in. ...... Regione, Comune di Como, Camera di Commercio di Como - Lecco, Como Città Creativa " ... Una lezione straordinaria del critico dell'arte Vittorio, un volo nella luce che svela gli ...

**Lombardia: Sgarbi, 'lascerò Consiglio regionale' Il Tirreno

Milano, 27 apr. (askanews) – Sarà dedicata agli atti di indirizzo la seduta di Consiglio regionale della Lombardia convocata dal presidente Federico Romani per martedì 2 maggio alle ore 10. In apertur ...Il presidente dell’Anpi provinciale Enrico Mezzetti si è rifiutato di stringere la mano a Sgarbi durante le celebrazioni per il 25 aprile: ...