L’oboista airolano Salvatore Ruggiero premiato a Forlì come migliore strumentista a fiato

(Di venerdì 28 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiUn premio specialee un secondo posto in ex aequo nella graduatoria finale della XIX edizione del Concorso musicale “Adotta un Musicista” indetto dall’AssociazioneMusica e svoltosi nella città romagnola dal 23 al 25 aprile scorsi. Sono questi i recenti risultati chesannita,, originario di Airola, ha conseguito concorrendo all’ambita competizione per giovani talenti riservata a studenti tra i 13 e 16 anni con il “Concerto in la minore per oboe e orchestra RV461” di Antonio Vivaldi. Il classico vivaldiano in tre tempi lo ha portato a superare la semifinale il 24 aprile scorso, conducendolo in finale per la quale ha interpretato il primo tempo del “Concerto ...