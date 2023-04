Lo Spezia dopo l’Inter non vince più! Sprofonda col Monza

(Di venerdì 28 aprile 2023) Locontinua are in classifica e ora rischia di entrare in zona retrocessione. Nell’anticipo serale di stasera in Serie A ilprosegue la sua striscia positiva: 0-2 gol dell’ex Ciurria e di Carlos Augusto. UN DISASTRO –aver battutolosi è fermato: zero vittorie, tre pareggi e altrettante sconfitte. Stasera a passare è il, che trova invece il terzo successo consecutivo: 0-2. La serata da incubo di Viktor Kovalenko inizianeanche ottanta secondi, quando liscia un pallone a centro area. Fa ancora peggio al 18’, tirando addosso a Michele Di Gregorio su sponda di Eldor Shomurodov. Errori che alla fine vengono pagati, perché ilpassa al 21’ con un potente tiro da fuori di Patrick ...

il pari casalingo per 1 - 1 contro lo, sono ultimi con 17 punti, frutto di cinque vittorie, undici pareggi e quindici sconfitte, ventisette reti realizzate e cinquantuno incassate. Le ......tra lo, in piena lotta salvezza, e il Monza. Un frame dell'andata (LaPresse) - Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina da Leonardo Semplici, arrivano a questa sfida chiave...A VAR Marini, assistito da Di Paolo Le dichiarazioni di Semplici a due giorni dalla gara 'la ... offrendo anche continuità e si è visto un buonoche ha creato anche i presupposti per ...

