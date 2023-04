LIVE – Trevisan-Bouchard 0-0 | secondo turno Wta Madrid 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di venerdì 28 aprile 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel torneo WTA 1000 di(terra battuta). Debutto in terra spagnola per la numero uno d’Italia, che affronta una ritrovata. Dopo aver superato le qualificazioni, la canadese ha infatti sconfitto Yastremska guadagnandosi l’accesso al. L’unico precedente tra le due risale alle qualificazioni degli Australian Open 2020 ma non è particolarmente significativo, per ovvie ragioni. Neppure i bookmakers si sbilanciano sull’esito dell’incontro, che si preannuncia molto equilibrato. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, cone ...

SEGUI ILPROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Bouchard scenderanno in campo oggi (venerdì 28 aprile) . Le due giocatrici sono pianificate come secondo incontro sul Court 3 ...Venerdì giornata d'esordio per Martinanel "Mutua Madrid Open", WTA 1000 dotato di un montepremi di 7.652.174 euro che si sta ...SCORE ORDINE DI GIOCO TABELLONI 27 aprile 2023Venerdì ingresso in gara direttamente al secondo turno, invece, per Martina: la 29enne mancina di Firenze , n.20 del ranking e 18esima testa di serie - sorteggiata nella parte alta, quella ...

Il live e la diretta testuale di Trevisan-Bouchard, incontro valevole per il secondo turno del torneo WTA 1000 di Madrid 2023.