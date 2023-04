... insieme a Lorenzo, cercherà di far dimenticare agli appassionati italiani le dolorose assenze di Jannik Sinner e Matteo Berrettini. SEGUI LA DIRETTAPROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE ...PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Hanfmann scenderanno in campo nella ... Sarà disponibile anche unastreaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW . ...... sono stati sorteggiati sia Fabio Fognini che Lorenzo. Il 35enne di Arma di Taggia, n.127 ...SCORE ORDINE DI GIOCO SINGOLARE DOPPIO QUALIFICAZIONI 24 aprile 2023

LIVE Musetti-Hanfmann, ATP Madrid 2023 in DIRETTA: il tedesco non va sottovalutato OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Madrid che vedrà opposto Lorenzo Musetti al tedesco Yan ...Lorenzo Musetti affronterà Yannick Hanfmann al secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2023. Dove vedere il match in tv, orario, canale e diretta streaming.