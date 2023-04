LIVE Musetti-Hanfmann 4-6 6-7 | ATP Madrid 2023 in DIRETTA | sconfitta cocente per l’azzurro

(Di venerdì 28 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:35 Termina qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito il match in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 14:34ha servito con il 68% di prime, ma ha sofferto non poco con la seconda palla, con cui ha ricavato soltanto il 46% di punti. Bene invece, capace di ottenere una resa del 60% anche con la seconda di servizio. 14:32inattesa, ma giusta.ha disputato un match coerente dal primo all’ultimo punto. Piano tattico perfetto del tedesco, bravo a mettere costantemente sotto pressione il rovescio dell’avversario, e ad accorciare gli scambi sul suo ...

