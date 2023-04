LIVE Musetti-Hanfmann 4-5 | ATP Madrid 2023 in DIRETTA | l’azzurro serve per restare nel set

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Servizio vincente provvidenziale del. 30-40 Set point. Il tedesco non si fa pregare aggredendo la seconda di Lorenzo e chiudendo con una comoda volèe. 30-30 Scambio prolungato ricco di tensione conche si aggiudica il braccio di ferro sulla diagonale di dritto. 15-30 Lungo il dritto delin uscita dal servizio. 15-15 Troppa fretta Lorenzo. Palla corta del toscano che termina in rete dopo una buona prima. 15-0 In corridoio il rovescio incrociato di. 5-4 Gameand volley ancora una volta prezioso del tedesco, che tiene la battuta. Dopo il cambio di camposervirà per rimanere nel set. 40-0 Gran rovescio ...