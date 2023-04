LIVE MotoGP | GP Spagna 2023 in DIRETTA | si rivede Dani Pedrosa | in miglioramento Bagnaia

(Di venerdì 28 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.14 Ora è ai box Enea Bastianini che ha fatto registrare solo sei giri. 11.13 Seconda posizione per Jorge Martin a un decimo da. 11.12davanti! 1:37.810! Pimpante il veterano spagnolo. 11.11 Continuano i miglioramenti per: 1:38.173, ora è ottavo. 11.10 1:38.331 perche è undicesimo. Marini decimo, tredicesimo Bezzecchi. 11.08anche per Peccoche è tredicesimo a sei decimi da Oira. 11.07 Altro buon giro per Nakagami che ha sbagliato qualcosa nell’ultimo settore, altrimenti sarebbe salito in prima posizione. 11.06 Prove di partenza dalla pit lane per Maverick Vinales. 11.05 Gran giro di Nakagami con Honda! 1:38.025, ...

Atteso nel paddock Valentino Rossi Lariparte da Jerez : dopo il giovedì dedicato alle prove libere, oggi si inizia a fare sul serio con il venerdì di prove libere da seguire su Sky Sport ...Per la quarta tappa del mondiale 2023, laarriva in Spagna e più precisamente al circuito di Jerez della Frontera intitolato ad Angel Nieto, situato nel sud della Spagna, in Andalusia. I ...... in diretta su Sky Sport, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sul tracciato iberico si frena in tutte le curve tranne che in una: i segreti della pista CONFERENZA PILOTIIl circuito ...

MotoGP, GP Spagna: le prove libere in diretta LIVE da Jerez Sky Sport

Amici di Motorionline, buongiorno e benvenuti al commento del primo turno di prove libere del Gran Premio dell’Azerbaijan, quarto appuntamento della stagione 2023 del Mondiale di Formula 1. A partire ...Comincia ufficialmente il weekend del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento della stagione del Motomondiale 2023. Sul tracciato di Jerez de la Frontera si svolge dal 1989 il Gran Premio in terra ...