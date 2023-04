LIVE MotoGP | GP Spagna 2023 in DIRETTA | si parte con la P2 | tutti a caccia della top10

(Di venerdì 28 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.00 SEMAFORO VERDE!!!!!!!! SCATTA LA P2 DEL GP DI!!!!!!!!! 14.58 Pochi istanti e si! Al momento a Jerez de la Frontera la temperatura è di 32.2°, ma l’asfalto è fermo a 28° 14.56 Vedremo se Marco Bezzecchi sarà in grado di risalire la china nella P1 più complicata dell’anno. Il romagnolo, infatti, non è andato oltre la 14a posizione e deve assolutamente rientrare nellaper evitare la Q1 come accaduto in Texas 14.53 La P2 si annuncia più complicata per colpa delle alte temperature sulla pista andalusa. I tempi si potranno abbassare comunque? Lo spera Fabio Quartararo, solamente 18° dopo la P1, dopo non aver mai provato il time attack… 14.50 Come si è visto, e come era preventivabile, sulla pista di Jerez la Ducati non è dominante come in ...

In corso la seconda sessione di prove dellain Spagna, da seguire in diretta su Sky Sporte in streaming su NOW. Nelle Libere 1 il più veloce è stato Pedrosa: il collaudatore KTM, ritirato nel 2018 ma presente a Jerez come wild card, è stato il migliore con 1:36.770 a 37 anni. ...Race F2 Ore 11.30: PaddockOre 13: F1 gara (differita su TV8 dalle 18) Ore 15: PaddockOre 15.30: Paddock- #skymotori Ore 19: Race Anatomy GP DI SPAGNASU SKY SPORT, SKY ...Per la quarta tappa del mondiale 2023, laarriva in Spagna e più precisamente al circuito di Jerez della Frontera intitolato ad Angel Nieto, situato nel sud della Spagna, in Andalusia. I ...

LIVE - MotoGP 2023. GP di Spagna a Jerez - MotoGP Moto.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata – La classifica del Mondiale MotoGP – La cronaca della P1 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.27 Un’egemonia straordinaria quella del fuoriclasse di Tavullia: nessun altro pilota è ancora stato in grado di superare la quota di 4 trionfi, raggiunta s ...