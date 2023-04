LIVE MotoGP | GP Spagna 2023 in DIRETTA | riparte la sessione | Nakagami al comando

(Di venerdì 28 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.36 Marco Bezzecchi! Il romagnolo stampa il miglior crono della P2 in 1:38.096 e precededi soli 8 millesimi. I primi 10 sono in 264 millesimi!!!!!!!!!!! 15.34 Jorge Martin vola nei primi due settori, poi lascia 7 decimi nel solo T3 e non migliora. Bagnaia è sempre 19° a 1.104 e gira con doppia media 15.32 Ora di nuovo tutti in pista! Aleix Espargarò si porta in quarta posizione a 141 millesimi da, tempo identico a Vinales! 15.30 Tornano in azione diversi piloti mentre siamo quasi a metà turno. 15.28 SEMAFORO VERDE!!!!!!! SI!!!!!!!!!! Sospensione davvero rapidissima 15.27 I commissari di pista sono già in azione per rimettere in sesto le protezioni, lesionate dalla caduta di Lecuona 15.26 ATTENZIONE! BANDIERA ROSSA IN PISTA! Si è ...

In corso la seconda sessione di prove dellain Spagna, da seguire in diretta su Sky Sporte in streaming su NOW. Nelle Libere 1 il più veloce è stato Pedrosa: il collaudatore KTM, ritirato nel 2018 ma presente a Jerez come wild card, è stato il migliore con 1:36.770 a 37 anni. ...Race F2 Ore 11.30: PaddockOre 13: F1 gara (differita su TV8 dalle 18) Ore 15: PaddockOre 15.30: Paddock- #skymotori Ore 19: Race Anatomy GP DI SPAGNASU SKY SPORT, SKY ...Per la quarta tappa del mondiale 2023, laarriva in Spagna e più precisamente al circuito di Jerez della Frontera intitolato ad Angel Nieto, situato nel sud della Spagna, in Andalusia. I ...

LIVE MotoGP, GP Spagna 2023 in DIRETTA: stupisce il redivivo Pedrosa, 9° Bagnaia. Alle 15.00 le P2 OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata – La classifica del Mondiale MotoGP – La cronaca della P1 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.27 Un’egemonia straordinaria quella del fuoriclasse di Tavullia: nessun altro pilota è ancora stato in grado di superare la quota di 4 trionfi, raggiunta s ...