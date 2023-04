LIVE MotoGP | GP Spagna 2023 in DIRETTA | la P2 non è ancora entra nel vivo | Alex Marquez precede Quartararo e Vinales

(Di venerdì 28 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.23 Dopo Lecuona, anche Mir al tappeto. Lo spagnolo scivola alla Dry Sac e se ne va sbraitando… che inizio di annata per l’ex campione del mondo 15.22 AGGIORNAMENTO TEMPI P2 1 73 A.1:38.123 2 20 F.+0.012 3 12 M. VIÑALES +0.122 4 72 M. BEZZECCHI +0.188 5 25 R. FERNANDEZ +0.237 6 30 T. NAKAGAMI +0.288 7 41 A. ESPARGARO +0.364 8 89 J. MARTIN +0.403 9 10 L. MARINI +0.433 10 26 D. PEDROSA +0.449 15.20 Bagnaia si lancia per il suo primo giro della P2. Al T1 accusa 164 millesimi da, quindi 285 al T2, conclude alzando il ritmo e rimane su tempi alti. 15.18sale al comando in 1:38.126 con ...

In corso la seconda sessione di prove dellain Spagna, da seguire in diretta su Sky Sporte in streaming su NOW. Nelle Libere 1 il più veloce è stato Pedrosa: il collaudatore KTM, ritirato nel 2018 ma presente a Jerez come wild card, è stato il migliore con 1:36.770 a 37 anni. ...Race F2 Ore 11.30: PaddockOre 13: F1 gara (differita su TV8 dalle 18) Ore 15: PaddockOre 15.30: Paddock- #skymotori Ore 19: Race Anatomy GP DI SPAGNASU SKY SPORT, SKY ...Per la quarta tappa del mondiale 2023, laarriva in Spagna e più precisamente al circuito di Jerez della Frontera intitolato ad Angel Nieto, situato nel sud della Spagna, in Andalusia. I ...

LIVE - MotoGP 2023. GP di Spagna a Jerez - MotoGP Moto.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata – La classifica del Mondiale MotoGP – La cronaca della P1 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.27 Un’egemonia straordinaria quella del fuoriclasse di Tavullia: nessun altro pilota è ancora stato in grado di superare la quota di 4 trionfi, raggiunta s ...