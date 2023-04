LIVE MotoGP | GP Spagna 2023 in DIRETTA | iniziano le P1 a Jerez | rientra Bastianini | Bagnaia vuole reagire dopo Austin

Rispetto ad Austin torna Enea Bastianini, mentre Marc Marquez non è ancora pronto e salterà anche il GP di casa Lariparte da Jerez : dopo il giovedì dedicato alle prove libere, oggi si ...... in diretta su Sky Sport, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sul tracciato iberico si frena in tutte le curve tranne che in una: i segreti della pista CONFERENZA PILOTIIl circuito ...... in diretta su Sky Sport, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sul tracciato iberico si frena in tutte le curve tranne che in una: i segreti della pista CONFERENZA PILOTIIl circuito ...

LIVE - MotoGP 2023. GP di Spagna a Jerez - MotoGP Moto.it

Comincia ufficialmente il weekend del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento della stagione del Motomondiale 2023. Sul tracciato di Jerez de la Frontera si svolge dal 1989 il Gran Premio in terra ...MotoGP travels to Jerez this weekend for the fourth round of the 2023 season. Here's the full schedule for the 2023 Spanish Grand Prix.