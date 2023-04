LIVE MotoGP | GP Spagna 2023 in DIRETTA | in testa Oliveira davanti a Espargarò e Quartararo | Bagnaia e Bastianini si nascondono

(Di venerdì 28 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.01 Questa la classifica a meno di mezz’ora dalla fine: 1 88 M. OIRA 1:37.976 2 41 A. ESPARGARO +0.095 3 20 F.+0.097 4 43 J. MILLER +0.157 5 12 M. VIÑALES +0.159 6 26 D. PEDROSA +0.261 7 89 J. MARTIN +0.293 8 10 L. MARINI +0.330 9 73 A. MARQUEZ +0.370 10 5 J. ZARCO +0.473 10.59 Tra la prima posizione di Oira e la diciassettesima di Mir ballano 928 millesimi: ben 17 piloti racchiusi in meno di un secondo. C’è grande equilibrio. 10.58 Aleixsi mettein seconda piazza per appena due millesimi. 10.57sale in seconda posizione a soli 97 millesimi da Oira. 10.56 Ancora si stanno nascondendoe ...

Lariparte da Jerez : dopo il giovedì dedicato alle prove libere, oggi si inizia a fare sul serio con il venerdì di prove libere. Per la quarta tappa del mondiale 2023, laarriva in Spagna e più precisamente al circuito di Jerez della Frontera intitolato ad Angel Nieto, situato nel sud della Spagna, in Andalusia.

