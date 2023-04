LIVE MotoGP | GP Spagna 2023 in DIRETTA | grande equilibrio a Jerez | tra poco i time attack!

(Di venerdì 28 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.53 Vinales inizia a fare sul serio! 1:36.899 primo con 1.052 su Zarco ed è comodo nella top10 15.51 Mir sale in seconda posizione a 11 millesimi dalla vetta, ma sia lui sia Zarco sono ancora fuori dai tempi della top10 combinata 15.50 Bagnaia si lancia di nuovo, fa segnare buoni parziali ma torna ai box. Intanto tutti montano le soft e si inizia a fare sul serio! Nakagami quinto a 101 millesimi 15.49 Bagnaia scende ancora in pista con doppia media e fa segnare buoni parziali. Nel T3 lascia un secondo in un colpo solo e non migliora. 15.48 Jorge Martin migliora a sua volta ed ora è terzo a 46 millesimi. I primi 10 sono in 235 millesimi! Ci sarà da divertirsi ora con i15.47 Johann Zarco piazza il nuovo miglior tempo in 1:39.957 con Di Giannantonio secondo a 32 ...

In corso la seconda sessione di prove dellain Spagna, da seguire in diretta su Sky Sporte in streaming su NOW. Nelle Libere 1 il più veloce è stato Pedrosa: il collaudatore KTM, ritirato nel 2018 ma presente a Jerez come wild card, è stato il migliore con 1:36.770 a 37 anni. ...Race F2 Ore 11.30: PaddockOre 13: F1 gara (differita su TV8 dalle 18) Ore 15: PaddockOre 15.30: Paddock- #skymotori Ore 19: Race Anatomy GP DI SPAGNASU SKY SPORT, SKY ...Per la quarta tappa del mondiale 2023, laarriva in Spagna e più precisamente al circuito di Jerez della Frontera intitolato ad Angel Nieto, situato nel sud della Spagna, in Andalusia. I ...

DIRETTA MotoGP, GP Jerez 2023 LIVE: FP2 in tempo reale, si decide l'accesso alla Q2 OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata – La classifica del Mondiale MotoGP – La cronaca della P1 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.27 Un’egemonia straordinaria quella del fuoriclasse di Tavullia: nessun altro pilota è ancora stato in grado di superare la quota di 4 trionfi, raggiunta s ...