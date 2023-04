LIVE MotoGP | GP Spagna 2023 in DIRETTA | Dani Pedrosa chiude in testa le P1 | Marini e Bagnaia nei 10

(Di venerdì 28 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.32 Siquindi questa sessione con il miglior tempo di. 11.31 Nonoche riesce a rientrare nei primi 10! 1:37.388. 11.30SULLA BANDIERA A SCACCHI! 1:36.770! 11.29 Jorge Martin! 1:36.804, è davanti a tutti. Lucaora terzo a due decimi e mezzo dallo spagnolo. 11.28 Lucaè sesto! 1:37.427,si infila in nona posizione: 1:37.635. 11.27 Passa davanti ancora Nakagami! 1:37.044, terzo Vinales a tre decimi. 11.26 Aleix Espargarò! 1:37.090! 342 millesimi di vantaggio su Zarco. Si sta migliorando anche Nakagami. 11.26 Netto miglioramento per Bezzecchi che ora è quinto. 11.25 Zarco! 1:37.432: il francese si mette al comando davanti ...

Per la quarta tappa del mondiale 2023, laarriva in Spagna e più precisamente al circuito di Jerez della Frontera intitolato ad Angel Nieto, situato nel sud della Spagna, in Andalusia. I ...Atteso nel paddock Valentino Rossi Lariparte da Jerez : dopo il giovedì dedicato alle prove libere, oggi si inizia a fare sul serio con il venerdì di prove libere da seguire su Sky Sport ...... in diretta su Sky Sport, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sul tracciato iberico si frena in tutte le curve tranne che in una: i segreti della pista CONFERENZA PILOTIIl circuito ...

MotoGP: Partenza alle 10.45 per il primo turno di prove cronometrate sul circuito intitolato ad Angel Nieto: ritorna Bastianini, Lecuona debutta sulla Honda con Marquez ancora fermo ...