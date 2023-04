LIVE MotoGP | GP Spagna 2023 in DIRETTA | Bagnaia cerca risposte | torna Bastianini Alle 10 45 via alle P1

(Di venerdì 28 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.33 In testa al Mondiale c’è Marco Bezzecchi con Mooney VR46: splendida è stata la sua vittoria in Argentina e costante nel rendimento nelle Sprint Race. 10.30 Valentino Rossi sarà presente questo fine settimana a Jerez: chissà che non possa dare consigli preziosi al fratello Luca Marini, che ha dimostrato di essere particolarmente veloce in questo inizio di stagione. 10.27 Un’egemonia straordinaria quella del fuoriclasse di Tavullia: nessun altro pilota è ancora stato in grado di superare la quota di 4 trionfi, raggiunta solo da Michael Doohan (1991, 1992, 1994, 1996). 10.24 Una pista particolarmente cara a Valentino Rossi: il Dottore ha vinto in top class ben sette volte (2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009, 2016) su questo tracciato. 10.21 Negli ultimi due anni a vincere sono state le Ducati: nel 2021 Jack ...

Rispetto ad Austin torna Enea Bastianini, mentre Marc Marquez non è ancora pronto e salterà anche il GP di casa Lariparte da Jerez : dopo il giovedì dedicato alle prove libere, oggi si ...... in diretta su Sky Sport, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sul tracciato iberico si frena in tutte le curve tranne che in una: i segreti della pista CONFERENZA PILOTIIl circuito ...... in diretta su Sky Sport, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sul tracciato iberico si frena in tutte le curve tranne che in una: i segreti della pista CONFERENZA PILOTIIl circuito ...

LIVE - MotoGP 2023. GP di Spagna a Jerez - MotoGP Moto.it

MotoGP travels to Jerez this weekend for the fourth round of the 2023 season. Here's the full schedule for the 2023 Spanish Grand Prix.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.27 Un’egemonia straordinaria quella del fuoriclasse di Tavullia: nessun altro pilota è ancora stato in grado di superare la quota di 4 trionfi, raggiunta s ...