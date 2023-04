LIVE Lecce-Udinese 1-0 | ultimi 10? per le squadre

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il match valido per la 32esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadio Via del Mare,si affrontano nel match valido per la 32esima giornata di Serie A.

- UDINESE Arbitro : Marchetti Guardalinee : Colarossi - Mondin Quarto uomo : Gariglio Var : Valeri Avar : Di Martino 48' - Annullato un gol a Di Francesco per fuorigioco. SPEZIA - MONZA Arbitro ...Il match valido per la 32esima giornata di Serie A tra- Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadio Via del Mare,- Udinese si affrontano nel match valido per la 32esima giornata di Serie ...Chiude il venerdì della trentaduesima giornata del campionato di Serie A, la sfida tra lo Spezia e il MonzaDopo la sfida tra ile l'Udinese, che ha aperto il venerdì della trentaduesima giornata del campionato di Serie A, si chiude l'importante match tra lo Spezia, in piena lotta salvezza, e il Monza. Un frame dell'...

Lecce-Udinese LIVE 0-0 | Serie A | Calciomercato.com Calciomercato.com

7' - Punizione per il Lecce dal limite su palla persa dei friulani. Tiro, deviato, fuori 4' - Iniziativa di Colombo senza convinzione 1' - Udinese subito all'attacco: Udogie fermato fallosamente da ...Chiude il venerdì della trentaduesima giornata del campionato di Serie A, la sfida tra lo Spezia e il Monza Dopo la sfida tra il Lecce e l’ Udinese, che ha aperto il venerdì della trentaduesima ...