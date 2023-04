LIVE Giro di Romandia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | una cronometro dove Matteo Sobrero può dire la sua

(Di venerdì 28 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladella terzadeldi, corsa a tappe settimanale che si tiene nella regione francofona della Svizzera, anticipando di fatto il piatto forte del mese di maggio, ild’Italia. Dopo il prologo di martedì,è il giorno di una nuova prova contro il tempo, ma questa volta più strutturata. Si pedala all’interno di Châtel-St-Denis, per un totale di 18 km e 750 metri. Ildiventa quindi un fattore, anche perché la classifica sta prendendo una piega sempre più imprevedibile. Che possa essere il giorno del norvegese della Jumbo-Visma ...

L'auditorium di Confindustria Bergamo al Kilometro Rosso giovedì sera ha ospitato la presentazione della Seregno-Bergamo, 15ª tappa del Giro d'Italia 2023 in programma domenica 21 maggio.